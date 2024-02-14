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Синоптики предупреждают о перепадах температуры от -3°C до -24°C в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают о перепадах температуры воздуха в Свердловской области от -3°C днём до -24°C ночью.
Сегодня, 19 февраля, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Днём -3…-8°C, в горах и низинах до -13°C. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Днём -5…-3°C. Ветер 5-10 м/сек.
Во вторник, 20 февраля, в регионе переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью -16…-11°C, в горах и низинах до -21°C. Днём -11…-6°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -14…12°C, днём -9…-7°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 21 февраля, в области переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью -19…-14°C, в горах и низинах до -24°C. Днём -11…-6°C, в горах и низинах до -14°C. Ветер 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -19…17°C, днём -9…-7°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 19 февраля, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Днём -3…-8°C, в горах и низинах до -13°C. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Днём -5…-3°C. Ветер 5-10 м/сек.
Во вторник, 20 февраля, в регионе переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью -16…-11°C, в горах и низинах до -21°C. Днём -11…-6°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -14…12°C, днём -9…-7°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 21 февраля, в области переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью -19…-14°C, в горах и низинах до -24°C. Днём -11…-6°C, в горах и низинах до -14°C. Ветер 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -19…17°C, днём -9…-7°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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