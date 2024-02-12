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Животным екатеринбургского приюта «Клякса» срочно необходимо тепло
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Приют для больных и травмированных животных «Клякса» за помощью обращается в критических ситуациях, когда доставляют особо «тяжёлое» животное, нуждающееся в срочном лечении. На сей раз помощь понадобилась сразу нескольким десяткам «старожилов».
Проблему неожиданно создали холода. Минувшим вечером они были такими «кусачими», что не выдержало отопление основного приютского дома. А там живут 30 кошек и 8 собак. Причём, нужно помнить, что это не сильные и здоровые животные, способные противостоять холодам. Старые, пережившие тяжёлые травмы и опасные болезни гораздо хуже переносят низкие температуры.
Держателям приюта пришлось брать деньги, собранные на лечение очередного бедолаги и покупать обогреватели — электрические конвекторы. Но нужны как дополнительные конвекторы, так и деньги на восполнение бюджета для ветеринарных нужд.
Проблему неожиданно создали холода. Минувшим вечером они были такими «кусачими», что не выдержало отопление основного приютского дома. А там живут 30 кошек и 8 собак. Причём, нужно помнить, что это не сильные и здоровые животные, способные противостоять холодам. Старые, пережившие тяжёлые травмы и опасные болезни гораздо хуже переносят низкие температуры.
Держателям приюта пришлось брать деньги, собранные на лечение очередного бедолаги и покупать обогреватели — электрические конвекторы. Но нужны как дополнительные конвекторы, так и деньги на восполнение бюджета для ветеринарных нужд.
Реквизиты для оказания помощи:
номер счета сбербанка привязан к номеру 89126025666
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН 7702070139,
КПП 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007
«Благотворительный фонд «Клякса»
номер счета сбербанка привязан к номеру 89126025666
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН 7702070139,
КПП 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007
«Благотворительный фонд «Клякса»
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