Животным екатеринбургского приюта «Клякса» срочно необходимо тепло

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номер счета сбербанка привязан к номеру 89126025666

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корреспондентский счет

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БИК 044525411,

ИНН 7702070139,

КПП 770943002

ОКПО 01929672

Расчетный счет

40701810700630000007

«Благотворительный фонд «Клякса»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Приют для больных и травмированных животных «Клякса» за помощью обращается в критических ситуациях, когда доставляют особо «тяжёлое» животное, нуждающееся в срочном лечении. На сей раз помощь понадобилась сразу нескольким десяткам «старожилов».Проблему неожиданно создали холода. Минувшим вечером они были такими «кусачими», что не выдержало отопление основного приютского дома. А там живут 30 кошек и 8 собак. Причём, нужно помнить, что это не сильные и здоровые животные, способные противостоять холодам. Старые, пережившие тяжёлые травмы и опасные болезни гораздо хуже переносят низкие температуры.Держателям приюта пришлось брать деньги, собранные на лечение очередного бедолаги и покупать обогреватели — электрические конвекторы. Но нужны как дополнительные конвекторы, так и деньги на восполнение бюджета для ветеринарных нужд.