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Синоптики предупреждают о сильных перепадах температуры в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентре предупреждают о сильных перепадах температуры воздуха в Свердловской области. На севере и востоке региона ожидаются перепады от -33°C ночью до -14°C днём, в остальных районах преимущественно – от -24°C до -4°C.
В субботу, 17 февраля, в Свердловской области малооблачно, без осадков, местами изморозь. Ночью -23…-18°C, в горах и низинах -33…-28°C. Днём -13…-8°C, в горах до -18°C. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге малооблачно, без осадков. Ночью -22…-20°C, днём -10…-8°C. Ветер неустойчивый слабый.
В воскресенье, 18 февраля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -24…-19°C, на крайнем севере и востоке -33...-28°C. Днём -9…-4°C, на крайнем севере и востоке до -14°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днём ветер 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -22…-20°C, днём -7…-5°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днём ветер 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 17 февраля, в Свердловской области малооблачно, без осадков, местами изморозь. Ночью -23…-18°C, в горах и низинах -33…-28°C. Днём -13…-8°C, в горах до -18°C. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге малооблачно, без осадков. Ночью -22…-20°C, днём -10…-8°C. Ветер неустойчивый слабый.
В воскресенье, 18 февраля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -24…-19°C, на крайнем севере и востоке -33...-28°C. Днём -9…-4°C, на крайнем севере и востоке до -14°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днём ветер 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -22…-20°C, днём -7…-5°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днём ветер 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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