Шесть автобусных маршрутов в Екатеринбурге на один день изменят схему движения





– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе городской администрации. «Остановка "Улица Белякова" перестанет действовать на время закрытия движения. Автобусы будут объезжать зону перекрытия по улицам Леваневского и Матросской»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге шесть автобусных маршрутов на один день изменят схему движения из-за строительства газопровода на улице Белякова, в районе 13-го и 15-го домов.Изменения коснуться автобусов №06, №56, №57, №67, №73 и №93.Схема движения будет такой только завтра, 17 февраля, с 09.00 до 18.00.