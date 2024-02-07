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Шесть автобусных маршрутов в Екатеринбурге на один день изменят схему движения
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге шесть автобусных маршрутов на один день изменят схему движения из-за строительства газопровода на улице Белякова, в районе 13-го и 15-го домов.
Изменения коснуться автобусов №06, №56, №57, №67, №73 и №93.
Схема движения будет такой только завтра, 17 февраля, с 09.00 до 18.00.
Изменения коснуться автобусов №06, №56, №57, №67, №73 и №93.
«Остановка "Улица Белякова" перестанет действовать на время закрытия движения. Автобусы будут объезжать зону перекрытия по улицам Леваневского и Матросской»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе городской администрации.
Схема движения будет такой только завтра, 17 февраля, с 09.00 до 18.00.
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