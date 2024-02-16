Екатеринбургские зооволонтёры спасли двух кошек





рассказал руководитель «Зооспаса» Евгений Зенков. «Когда же она прислала фото, всё стало понятно – источник звука должен быть в приямке, который накрыт навесом и завален снегом. Мы приехали с Марией и нашли всё так, как нам сказали. И сразу же услышали мяуканье!»,

Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге» / vk.com

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге волонтёры «Зооспаса» спасли двух кошек, которые попали в ловушку в закрытый навесом приямок глубиной около двух метров. Спуститься бедолагам в него оказалось куда проще, чем выбраться.Это произошло 14 февраля. Услышала мяуканье двух кошачьих выгуливавшая собак местная жительница. Точно понять, где были кошки, она не могла, поэтому просто сообщила об этом местным зооспасателям, прислав фотографию места, в котором она слышала мяуканье.Пришлось выкрутить несколько шурупов с сорванной резьбой, чтобы отогнуть край навеса. И старания не прошли зря. В приямке волонтёры увидели двух кошачьих. Их они вытащили телескопической удавкой, после чего передали местной жительнице, согласившейся приютить к себе бедняжек до тех пор, пока не объявятся хозяева, которых накануне вечером нашли.