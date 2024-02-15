Белоярская прокуратура обязала администрацию поставить освещениях на улицах местного посёлка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области Белоярская межрайонная прокуратура после коллективного обращения жителей посёлка Белоярский через суд добилась того, чтобы администрация городского округа, установила на двух улицах населённого пункта освещение.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе региональной прокуратуры, в ходе проверки, которую провели их сотрудники, вместе с представителями ГИБДД из Заречного, они обнаружили, что на улицах Сибирская и Отрадная, отсутствует освещение, из-за чего проезжую часть практически не видно в тёмное время суток.Установив, что собственником улицы является администрация, прокуратура подала иск о возложении обязанности сделать освещение на протяжении обоих улиц. Белоярский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. На этой неделе стало известно, что представители администрации решение суда исполнили.