За два года в Екатеринбурге стало на 2,5 тысячи многодетных семей больше

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге за два года количество многодетных семей увеличилось на 2,5 тысячи. Если в конце 2021 года их было 17,3 тысячи, то в конце 2023 стало 19,8 тысячи.В департаменте социальной политики уверены, что такой результат удалось достичь благодаря стратегическому проекту «Екатеринбургская семья», в рамках которых муниципалитет ставит задачи по поддержке детей и их родителей.Так, например, в рамках этой программы в уральской столице продолжается строительство и ремонт учебных заведений. В прошлом году в городе открылось несколько детских садов на 700 мест. Также в 2023 году велось строительство шести школ, две из которых открылись в начале 2024 года, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе городской администрации.Кроме этого, в мэрии заявляют, что за два года в Екатеринбурге снизилось количество разводов: с 5,1 тысячи в конце 2021 года до 4,5 тысячи в конце 2023 года.