В Свердловской области приступили к работе четыре новых федеральных судьи

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области назначили новых федеральных судей. Соответствующий указ накануне подписал президент. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.Двое судей были назначены в Екатеринбург. Татьяна Андреевна Григорьева и Анна Анатольевна Левак стали судьями Октябрьского районного суда. Также в Кировском районном суде у председателя появился заместитель – Владислав Юрьевич Темников.Ещё двое судей были назначены в Первоуральский и Полевской городские суды – Валентина Насимовна Шаймарданова и Ирина Владимировна Воронкова соответственно.