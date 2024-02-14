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В Свердловской области приступили к работе четыре новых федеральных судьи
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области назначили новых федеральных судей. Соответствующий указ накануне подписал президент. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Двое судей были назначены в Екатеринбург. Татьяна Андреевна Григорьева и Анна Анатольевна Левак стали судьями Октябрьского районного суда. Также в Кировском районном суде у председателя появился заместитель – Владислав Юрьевич Темников.
Ещё двое судей были назначены в Первоуральский и Полевской городские суды – Валентина Насимовна Шаймарданова и Ирина Владимировна Воронкова соответственно.
Двое судей были назначены в Екатеринбург. Татьяна Андреевна Григорьева и Анна Анатольевна Левак стали судьями Октябрьского районного суда. Также в Кировском районном суде у председателя появился заместитель – Владислав Юрьевич Темников.
Ещё двое судей были назначены в Первоуральский и Полевской городские суды – Валентина Насимовна Шаймарданова и Ирина Владимировна Воронкова соответственно.
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