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В УГИБДД предупреждают о заснеженности свердловских дорог
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В УГИБДД по Свердловской области предупреждают о заснеженности региональных дорог. Также в некоторых местах госавтоинспекторы фиксируют участки, покрытые льдом. В связи с этим автомобилистов призывают к безопасному вождению.
Так, например, накануне сотрудники ГИБДД при обследовании дороги между селами Байкалово и Городище с 0-го по 22-й километр и подъезда к деревне Нижняя Иленка с 0-го по 7-й километр обнаружили неудовлетворительные дорожные условия, влияющие на безопасность дорожного движения.
В адрес обслуживающей организации уже были выписаны рекомендации по устранению недостатков, однако водителям всё равно необходимо оставаться бдительными и с максимальной осторожностью передвигаться по загородным трассам.
Так, например, накануне сотрудники ГИБДД при обследовании дороги между селами Байкалово и Городище с 0-го по 22-й километр и подъезда к деревне Нижняя Иленка с 0-го по 7-й километр обнаружили неудовлетворительные дорожные условия, влияющие на безопасность дорожного движения.
В адрес обслуживающей организации уже были выписаны рекомендации по устранению недостатков, однако водителям всё равно необходимо оставаться бдительными и с максимальной осторожностью передвигаться по загородным трассам.
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