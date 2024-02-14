В УГИБДД предупреждают о заснеженности свердловских дорог

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В УГИБДД по Свердловской области предупреждают о заснеженности региональных дорог. Также в некоторых местах госавтоинспекторы фиксируют участки, покрытые льдом. В связи с этим автомобилистов призывают к безопасному вождению.Так, например, накануне сотрудники ГИБДД при обследовании дороги между селами Байкалово и Городище с 0-го по 22-й километр и подъезда к деревне Нижняя Иленка с 0-го по 7-й километр обнаружили неудовлетворительные дорожные условия, влияющие на безопасность дорожного движения.В адрес обслуживающей организации уже были выписаны рекомендации по устранению недостатков, однако водителям всё равно необходимо оставаться бдительными и с максимальной осторожностью передвигаться по загородным трассам.