В Свердловской области ДТП всё чаще оформляют по европротоколам через приложения





— рассказал Евгений Уфимцев. «У человека есть чёткое подтверждение места, не нужно разбираться с ГИБДД, потому что страховая компания в соответствии с законом, если была фотофиксация, обязана проводить урегулирование убытков по европротоколу, без вызова ГИБДД, до 400 тысяч рублей. Это очень важная вещь, которой активно пользуются. А вот если при оформлении европротокола фотофиксацию не производили, или у участников ДТП есть разногласия, тогда лимит по ОСАГО снижают до 100 тыс. рублей»,





— отметил Уфимцев. «Причём, без ложной скромности, некоторым людям даже больше наше приложение нравится, чем Госуслуги. И большинство урегулирований по ОСАГО происходят в «ДТП. Европротокол». Примерно в два раза больше, чем в Госуслугах»,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В рамках Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» состоялся пресс-завтрак с президентом Российского союза автостраховщиков (РСА) и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгением Уфимцевым и представителями страхового сообщества.На пресс-завтраке обсуждали страхование киберрисков у организаций, статистику, а также рассказывали о новом виде страхования – защите интересов людей, страдающих от утечек персональных данных.Несмотря на то что само понятие киберстрахования пока формализовано только в документах Всероссийского союза страховщиков, уже идут разговоры на уровне Совета Федерации о соответствующих законопроектах. Евгений Уфимцев отметил, что на данный момент штрафы за утечки персональных данных оплачиваются государству, а вот выплаты конкретным людям, чьи персональные данные оказались в общем доступе, пока не урегулированы законодательно. Также на данный момент нет утвержденной методики подсчета ущерба после публикации личных данных.Одной из основных тем пресс-завтрака стали вопросы электронного урегулирования убытков (т.е. выплат) после ДТП по ОСАГО, так как этот новый, запущенный в прошлом году сервис помогает сократить время решения конфликтной ситуации на дороге и быстрее получить компенсацию, которая сейчас составляет до 400 тысяч рублей. Обсуждалась важность и фотофиксации ДТП.В 2023 году в Свердловской области было оформлено 3874 фотофиксации по европротоколу с использованием приложений – это в три раза превышает количество оформлений в 2022 году, тогда их было всего 1287, сообщил Евгений Уфимцев. А количество электронных извещений выросло практически в четыре раза – с 355 до 1350 штук. При этом, согласно статистике Российского союза автостраховщиков, частота страховых случаев по ОСАГО в 2023 году составила 4,6%, а у трети автомобилистов в регионе есть максимальная скидка (54%) на оформление страховки за безаварийное вождение.Евгений Уфимцев отметил, что наибольший вклад в прирост количества оформленных фотофиксаций и электронных извещений о ДТП внесли приложение «ГосуслугиАвто» и приложение РСА «ДТП. Европротокол», которым также активно пользуются россияне.При этом в Свердловской области весомое количество ДТП оформляется именно через европротоколы – за прошлый год таким образом оформили почти 40% всех ДТП (39,8% от всех случаев в регионе).Кроме того, обсуждались и недобросовестные посредники при получении страховых выплат, которые наживаются на судебных издержках.«Доля судебных выплат во всех судебных решениях по-прежнему невелика и после появления института финансового уполномоченного стабильно составляет 5-6%. Так, по итогам 2022 года она составляла 4,85%, а по итогам 2023 года выросла до 5,1%. Однако вся динамика выплат по судебным решениям говорит о заметном увеличении активности недобросовестных посредников: финансовый уполномоченный выносит всё меньше решений против страховщиков, а количество судебных дел в то же самое время увеличивается. При этом сумма взысканных по суду страховых выплат составляет в среднем менее 40 тысяч рублей на одно дело, а совокупная взысканная судом сумма с учётом штрафов, пеней и неустоек вырастает в среднем примерно до 120 тысяч рублей на одно дело. Это говорит о том, что обращения в суды используются для зарабатывания денег недобросовестными посредниками, получающими штрафы, пени и неустойки», – рассказал Евгений Уфимцев.При этом Уфимцев отметил, что для Свердловской области «аферы» недобросовестных «автоюристов» происходят не так уж и часто – ниже среднего по России. Об этом говорит отношение количества выплат, произведенных по суду, ко всем выплатам по ОСАГО.