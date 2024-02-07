Рекордные холода в Свердловской области сменятся резким потеплением

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Нынешняя зима собирается проделать фокус, который уже демонстрировала: сначала проморозить Свердловскую область рекордными морозами, а затем резко пригреть нехарактерным для зимнего Урала теплом.В Екатеринбурге минувшей ночью «минус» доходил до 25 градусов и ниже. Вкупе с пронзительным ветром это вызывало крайне неприятные ощущения у тех, кому не посчастливилось оказаться на улице. И страшно представить, каково пришлось бродячим собакам с кошками, и птицам. Эту ночь явно пережили не все.Но уже к полудню четверга погода, будто извиняясь за ночную свою суровость, радовала уральцев по-весеннему ярким солнцем. А скоро должна порадовать и температурами, свойственными ранней весне, но никак не середине февраля. Правда, придётся ещё немного потерпеть — надвигающаяся ночь тоже грозит быть морозной, местами — до -30.Резкое потепление синоптики обещают с ближайших выходных. Уже в субботу днём солнце должно прогреть воздух до -10 градусов, а в воскресенье особо горячим уральцам можно будет гулять «нараспашку» и без шапки при -5. На следующей же недели столь яркого и ласкового солнышка не предвидится, но температура должна колебаться от -5 до -9, но только днём. Ночами морозцы нет-нет, да буду покусывать задержавшихся на улице гуляк.