Более 1,4 миллиона долга по зарплатам выплатило екатеринбургское предприятие по требованию прокуратуры





– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры. «В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объеме»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга без суда добилась того, чтобы местное предприятие выплатило своим сотрудникам задолженность по зарплате.В ходе проверки прокуратура установила, что в декабре 2023 года и январе 2024 у ООО «ЭСК «Вектор» образовался долг перед 24 работниками на общую сумму свыше 1,4 миллиона рублей. В целях восстановления трудовых прав ведомство направило генеральному директору компании представление об устранении нарушения, после которого заместителя гендиректора и ведущего специалиста предприятия привлекли к дисциплинарной ответственности.