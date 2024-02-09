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Более 1,4 миллиона долга по зарплатам выплатило екатеринбургское предприятие по требованию прокуратуры
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга без суда добилась того, чтобы местное предприятие выплатило своим сотрудникам задолженность по зарплате.
В ходе проверки прокуратура установила, что в декабре 2023 года и январе 2024 у ООО «ЭСК «Вектор» образовался долг перед 24 работниками на общую сумму свыше 1,4 миллиона рублей. В целях восстановления трудовых прав ведомство направило генеральному директору компании представление об устранении нарушения, после которого заместителя гендиректора и ведущего специалиста предприятия привлекли к дисциплинарной ответственности.
В ходе проверки прокуратура установила, что в декабре 2023 года и январе 2024 у ООО «ЭСК «Вектор» образовался долг перед 24 работниками на общую сумму свыше 1,4 миллиона рублей. В целях восстановления трудовых прав ведомство направило генеральному директору компании представление об устранении нарушения, после которого заместителя гендиректора и ведущего специалиста предприятия привлекли к дисциплинарной ответственности.
«В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объеме»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры.
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В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры работникам муниципального предприятия выплатили зарплату
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