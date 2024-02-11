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В Североуральске пострадавшему от нападения собак мальчику выплатят моральную компенсацию
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Североуральске прокуратура через суд обязала администрацию городского округа выплатить моральную компенсацию ребёнку, который пострадал от нападения собак 2 ноября 2023 года.
В тот день девятилетний мальчик шёл мимо бассейна «Нептун», где он столкнулся со стаей собак. Бродячие животные сначала начали на него лаять, а потом одна из собак бросилась на него и укусила за ногу. Спас ребёнка случайный прохожий. В ходе проверке выяснилось, что у администрации был заключен контракт на отлов безнадзорных собак с подрядной организацией, которая с начала года до нападения отловила всего 16 животных без владельцев.
В связи с этим прокуратура направила иск к администрации муниципалитета с требованием взыскать моральную компенсацию. Североуральский городской суд исковые требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Решение суда в законную силу ещё не вступило.
В тот день девятилетний мальчик шёл мимо бассейна «Нептун», где он столкнулся со стаей собак. Бродячие животные сначала начали на него лаять, а потом одна из собак бросилась на него и укусила за ногу. Спас ребёнка случайный прохожий. В ходе проверке выяснилось, что у администрации был заключен контракт на отлов безнадзорных собак с подрядной организацией, которая с начала года до нападения отловила всего 16 животных без владельцев.
В связи с этим прокуратура направила иск к администрации муниципалитета с требованием взыскать моральную компенсацию. Североуральский городской суд исковые требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Решение суда в законную силу ещё не вступило.
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