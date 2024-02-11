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В Свердловской области наградили премиями авторов 22 научных разработок
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
В Свердловской области молодые учёные – авторы 22 научных разработок фундаментального и прикладного характера – получили дипломы лауреатов губернаторской премии и вознаграждения в размере 200 тысяч рублей.
В числе проектов молодых учёных были разработки в области математики, экологии, машиностроения, медицины, инженерных, технических, гуманитарных и других. Так, например, одна из разработок, отмеченная губернаторской премией, направлена на повышение эксплуатационных свойств жаропрочных титановых сплавов. Другой проект описывает особенности работы сердца при эндокринных нарушениях.
В 2023 году лауреатами стали 24 учёных, двое из которых работали в соавторстве. Всего с 2024 года в Свердловской области наградили 373 автора.
«Церемония состоялась 15 февраля в Демидовском зале Уральского федерального университета в рамках Десятилетия науки и технологий, инициированного Президентом России Владимиром Путиным»,
– сообщили в департаменте информационной политики региона.
В числе проектов молодых учёных были разработки в области математики, экологии, машиностроения, медицины, инженерных, технических, гуманитарных и других. Так, например, одна из разработок, отмеченная губернаторской премией, направлена на повышение эксплуатационных свойств жаропрочных титановых сплавов. Другой проект описывает особенности работы сердца при эндокринных нарушениях.
В 2023 году лауреатами стали 24 учёных, двое из которых работали в соавторстве. Всего с 2024 года в Свердловской области наградили 373 автора.
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