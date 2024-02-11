В Свердловской области наградили премиями авторов 22 научных разработок





– сообщили в департаменте информационной политики региона. «Церемония состоялась 15 февраля в Демидовском зале Уральского федерального университета в рамках Десятилетия науки и технологий, инициированного Президентом России Владимиром Путиным»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области молодые учёные – авторы 22 научных разработок фундаментального и прикладного характера – получили дипломы лауреатов губернаторской премии и вознаграждения в размере 200 тысяч рублей.В числе проектов молодых учёных были разработки в области математики, экологии, машиностроения, медицины, инженерных, технических, гуманитарных и других. Так, например, одна из разработок, отмеченная губернаторской премией, направлена на повышение эксплуатационных свойств жаропрочных титановых сплавов. Другой проект описывает особенности работы сердца при эндокринных нарушениях.В 2023 году лауреатами стали 24 учёных, двое из которых работали в соавторстве. Всего с 2024 года в Свердловской области наградили 373 автора.