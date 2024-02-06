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Под Екатеринбургом спасли заблудившегося в лесу ребёнка

13.38 Четверг, 15 февраля 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Под Екатеринбургом спасли девятилетнего мальчика, который один ушёл на прогулку и заблудился в лесу. К счастью, с собой ребёнок взял кнопочный телефон, с которого он позвонил родителям и рассказал, что потерялся.

Эта история произошла накануне вечером в СНТ «Прогресс». Родители мальчика сразу сообщили о случившемся в экстренный службы, и спасатели выехали на поиски. Всего в поисках участвовало пять поисковых групп. Разговаривая с мальчиком по телефону, спасатели сумели понять, где приблизительно может находиться ребёнок, и отыскали его. По прибытии в СНТ мальчика передали медикам.

Из леса его выносили на руках. Ребёнок сильно замерз, но, к счастью, его нашли до того, как он получил бы обморожение, пишет «Е1».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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