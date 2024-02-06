Две новых улицы в уральской столице получили названия

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В уральской столице появились две новых улицы, которые получили свои названия в честь заслуженного строителя Михаила Ананьева и драматурга, поэта и актера Владимира Балашова.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии, соответствующее постановление подписали по итогам заседания комиссии по наименованиям топонимических объектов. Имя Михаила Ананьева получила дорого, связавшая улицы Якова Свердлова и Мамина Сибиряка. Именем Владимира Балашова назвали улицу, связавшую Тенистую и Григория Речкалова.Ещё одним новым объектом, получившим имя в рамках подписанного постановления, стала территория в Чкаловском районе, расположенная вблизи СНТ «Изумрудный». Она получила название «Лесные тропы».