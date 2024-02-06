Возрастное ограничение 18+
В Артёмовском пропавшего неделю назад мужчину нашли мёртвым
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области нашли мёртвым 47-летнего Сергея Рязанова, которого искали в Артёмовском всю неделю. Он ушёл из дома 7 февраля, и с того момента он перестал выходить на связь.
О его смерти сообщили волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт». Обстоятельства его гибели неизвестны.
Ранее «Егоршинские вести» писали, что за день до исчезновения Сергей обращался в приёмный покой Артемовской ЦРБ с жалобой на давление и плохое самочувствие. Как сообщается, там ему посоветовали прийти на приём к врачу на следующий день. 7 февраля примерно в 06.30 он вышел из дома и пошёл по улице Физкультурников. На работе он так и не появился.
По данным портала «Е1», сумку Сергея нашли возле двери квартиры его друга. Знакомые мужчины характеризовали его с положительной стороны.
В СК его смерть ещё не комментировали.
О его смерти сообщили волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт». Обстоятельства его гибели неизвестны.
Ранее «Егоршинские вести» писали, что за день до исчезновения Сергей обращался в приёмный покой Артемовской ЦРБ с жалобой на давление и плохое самочувствие. Как сообщается, там ему посоветовали прийти на приём к врачу на следующий день. 7 февраля примерно в 06.30 он вышел из дома и пошёл по улице Физкультурников. На работе он так и не появился.
По данным портала «Е1», сумку Сергея нашли возле двери квартиры его друга. Знакомые мужчины характеризовали его с положительной стороны.
В СК его смерть ещё не комментировали.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге на улице Большакова такси задавила велосипедиста
12 февраля 2024
12 февраля 2024
В Свердловской области наградят спасших трёх человек из горящего дома сотрудников «Спецавтобазы»
12 февраля 2024
12 февраля 2024