«Валентинки» вместо штрафных талонов получали сегодня водители на свердловских дорогах

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Многим из тех свердловчан, кто забыл о существовании Дня всех влюблённых, о международном празднике напомнили автоинспекторы в разных городах области. Останавливая водителей, они вручали «валентинки безопасности», заодно напоминая, что ездить нужно без нарушений правил дорожного движения.Сегодняшнюю праздничную акцию областная Госавтоинспекция назвала «С любовью к ПДД». «Цель мероприятия — напомнить водителям, пассажирам и пешеходам о необходимости пристегиваться ремнями безопасности, перевозить маленьких пассажиров с использованием детских удерживающих устройств, переходить проезжую часть дороги только в установленных местах, ведь дома каждого из них ждут его близкие и любимые», — поясняют в ведомстве.Можно добавить, что акция выполняет ещё одну функцию. Она улучшает имидж сотрудников ГИБДД, повышает позитивное отношение к людям в форме, при виде которых обычно у участников движения возникают куда менее положительные эмоции и, как минимум, нервное напряжение. Разумеется, увидеть госавтоинспектора с бумажным сердечком в руке гораздо приятнее, чем его же, вручающего копию протокола.