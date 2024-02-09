Доисторические письмена изучат в библиотеке имени Белинского

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Увидеть таинственные знаки, оставленные на Урале далёкие наши предки, и узнать, что они могли означать, предлагает любознательным Свердловская областная библиотека имени В. Белинского. Для этого надо лишь посетить завтрашнюю лекцию «Неведомые письмена».Мероприятие пройдёт вечером четверга, 15 февраля в Центре депозитарного хранения документов на 5 этаже пристроя основного здания библиотеки. Расскажет о таинственных знаках, обнаруженных в разные годы на камнях Уральских гор, путешественник Алексей Слепухин. Какие-то из этих знаков служили своеобразными «пограничными столбами» для людей, много тысячелетий назад населявших Урал. Какие-то были чем-то вроде современного «Здесь был Вася» — памяткой о том, что человек проходил по местности в своём далёком странствии. А о значении некоторых учёные гадают до сих пор.Алексей Слепухин — не только профессиональный путешественник, но и этнограф, руководитель туркомпании «Команда искателей приключений», действительный член Русского Географического Общества. Он выступал организатором нескольких исследовательских экспедиций, участники которых изучали традиции и быт манси, собирали информацию об уральских дольменах. Лекция путешественника и исследователя в Белинке начнётся завтра в шесть часов вечера.