В Свердловской области появились семь новых вышек сотовой связи





– сказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. «Вся четырёхвековая история освоения Урала связана с добычей и переработкой полезных ископаемых. Но современное горное производство значительно отличается от тех способов добычи руды, которые использовал, например, граф Сергей Строганов, основатели села Всеволодо-Благодатское. Это высокоинтеллектуальная отрасль промышленности. Здесь работают сложнейшие механизмы, а многими процессами управляют компьютеры. Задача МТС – обеспечить горное производство связью самого высокого качества. Но, важно подчеркнуть, что построенная нами на севере области сеть подвижной радиосвязи – это не корпоративная, а общедоступная сеть»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловская область продолжает обрастать новыми современными вышками мобильной связи. Так сразу семь новых мачт сотовой связи появились в Североуральском и Кушвинском городских округах, где ведётся добыча полезных ископаемых.Впервые сотовая связь появилась в Североуральском городском округе в селе Всеволодо-Благодатском, расположенном на автомобильной трассе Северный широтный коридор. Шесть вышек установили рядом с этим населённым пунктом и в 40-кимлометровом секторе на севере и на северо-западе от этого села рядом с Тарньерском и Ново-Шемурским месторождениями, на рудниках которых круглосуточно ведутся работы по добыче меди, рудного золота, серебра, индия телпура, селена, цинка, кадмия, кобальта и серы, рассказали «Вечерним ведомостям» в свердловском филиале МТС.Ещё одну вышку поставили в Кушвинском городском округе, в шести километрах восточнее посёлка Баранчинский, сигнал которой покрывает Волковское месторождение медно-железо-ванадиевых руд. Все эти месторождения осваивает АО «Святогор».Он также подчеркнул, что установленные вышки покрывают потребности не только горняков, но и экологов, охотников, туристов и сотрудников заповедника «Денежкин камень», обеспечивая как качественной мобильной связью, так и быстрым интернетом.