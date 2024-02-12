В Екатеринбурге на улице Бардина обнаружили истекающего кровью парня





рассказал екатеринбуржец в сообществе «Инцидент Екатеринбург». «Молодой человек на вид лет 26-27, нашли на улице Бардина, 21А. Лежал в крови на снегу, был в сознании, но очень невнятно говорил и едва ли реагировал на меня. Мы сразу вызвали скорую, но что конкретно с мужчиной произошло, так и не узнали»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на улице Бардина местные жители обнаружили парня, истекавшего кровью. Это произошло в ночь на вторник, 13 февраля. Очевидцы вызвали скорую и полицию.По его словам, глядя на куртку, в которую был одет молодой человек, они решили, что он мог работать охранником.В пресс-группе городского УМВД информацию, заявив, что их сотрудники выезжали на место происшествия. По данным полиции, противоправных действий в отношении парня не совершалось. Его передали медикам.