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В Екатеринбурге на улице Бардина обнаружили истекающего кровью парня
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на улице Бардина местные жители обнаружили парня, истекавшего кровью. Это произошло в ночь на вторник, 13 февраля. Очевидцы вызвали скорую и полицию.
По его словам, глядя на куртку, в которую был одет молодой человек, они решили, что он мог работать охранником.
В пресс-группе городского УМВД информацию, заявив, что их сотрудники выезжали на место происшествия. По данным полиции, противоправных действий в отношении парня не совершалось. Его передали медикам.
«Молодой человек на вид лет 26-27, нашли на улице Бардина, 21А. Лежал в крови на снегу, был в сознании, но очень невнятно говорил и едва ли реагировал на меня. Мы сразу вызвали скорую, но что конкретно с мужчиной произошло, так и не узнали»,
– рассказал екатеринбуржец в сообществе «Инцидент Екатеринбург».
По его словам, глядя на куртку, в которую был одет молодой человек, они решили, что он мог работать охранником.
В пресс-группе городского УМВД информацию, заявив, что их сотрудники выезжали на место происшествия. По данным полиции, противоправных действий в отношении парня не совершалось. Его передали медикам.
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