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Глава СК заинтересовался аварийным домом в свердловском селе Пирогово
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался аварийным домом в селе Пирогово в Каменском районе, в котором продолжает проживать 77-летняя женщина несмотря на то, что в здании потрескались стены и необходимых коммуникаций нет.
По данным пресс-службы свердловской прокуратуры, в доме, где живёт пожилая женщина, помимо того, что здание трещит по швам, температура опускается до 3°C. При этом пенсионерке, как сообщается, не предлагают другого жилья взамен.
«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении Следкома.
По данным пресс-службы свердловской прокуратуры, в доме, где живёт пожилая женщина, помимо того, что здание трещит по швам, температура опускается до 3°C. При этом пенсионерке, как сообщается, не предлагают другого жилья взамен.
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