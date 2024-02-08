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Свердловские автоинспекторы помогли потерявшему два колеса водителю грузовика
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области сотрудники ГИБДД помогли водителю грузового автомобиля, который умудрился потерять в дороге сразу два колеса. Он признался, что нуждается в помощи, и автоинспекторы согласились помочь в поисках.
Мужчина рассказал, что он ехал из Североуральска в Екатеринбург, когда у него вдруг отсоединились колёса и укатились в лесополосу. Самостоятельно найти их он не мог.
Автоинспекторы также поинтересовались как они могут помочь в установке колёс, но тут водитель их успокоил, сообщил, что он уже уведомил своё руководство о поломке и что ему должны доставить необходимые инструменты для того, чтобы вернуть колёса на место. Убедившись, что мужчина в помощи больше не нуждается, сотрудники ГИБДД продолжили патрулирование свердловских трасс.
Мужчина рассказал, что он ехал из Североуральска в Екатеринбург, когда у него вдруг отсоединились колёса и укатились в лесополосу. Самостоятельно найти их он не мог.
«После непродолжительного времени, в нескольких десятках метрах, полицейские обнаружили колёса в сугробе и извлекли их из снега, путём привлечения других участников дорожного движения. Далее осуществили их транспортировку с помощью патрульного автомобиля до грузовика, привязав колёса к тросу»,
– рассказали в УГИБДД по региону.
Автоинспекторы также поинтересовались как они могут помочь в установке колёс, но тут водитель их успокоил, сообщил, что он уже уведомил своё руководство о поломке и что ему должны доставить необходимые инструменты для того, чтобы вернуть колёса на место. Убедившись, что мужчина в помощи больше не нуждается, сотрудники ГИБДД продолжили патрулирование свердловских трасс.
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