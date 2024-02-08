Свердловские автоинспекторы помогли потерявшему два колеса водителю грузовика





– рассказали в УГИБДД по региону. «После непродолжительного времени, в нескольких десятках метрах, полицейские обнаружили колёса в сугробе и извлекли их из снега, путём привлечения других участников дорожного движения. Далее осуществили их транспортировку с помощью патрульного автомобиля до грузовика, привязав колёса к тросу»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области сотрудники ГИБДД помогли водителю грузового автомобиля, который умудрился потерять в дороге сразу два колеса. Он признался, что нуждается в помощи, и автоинспекторы согласились помочь в поисках.Мужчина рассказал, что он ехал из Североуральска в Екатеринбург, когда у него вдруг отсоединились колёса и укатились в лесополосу. Самостоятельно найти их он не мог.Автоинспекторы также поинтересовались как они могут помочь в установке колёс, но тут водитель их успокоил, сообщил, что он уже уведомил своё руководство о поломке и что ему должны доставить необходимые инструменты для того, чтобы вернуть колёса на место. Убедившись, что мужчина в помощи больше не нуждается, сотрудники ГИБДД продолжили патрулирование свердловских трасс.