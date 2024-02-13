Жители Солнечного микрорайона Екатеринбурга смогут кататься на трамвае

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Уже на этой неделе в Екатеринбурге появится трамвайное сообщение между микрорайоном Солнечным и другими районами Екатеринбурга. Событие это долгожданное, ведь обещание пустить трамвай до Солнечного впервые прозвучало пять лет назад.Трамвайным маршрутом до Солнечного станет «девятый», который теперь будет ездить по Екатеринбургу по видоизменённой схеме. И впервые это состоится в ближайшую субботу, 17 февраля. Длина трамвайной линии по Солнечному превысит полтора километра.Если трамвай в Солнечный действительно запустят уже на этой недели, то можно будет считать, что с проектом уложились в срок, ведь именно на начало 2024 года была запланирована обкатка трамваем по свежепроложенным рельсам. Предполагается, что появление нового трамвая поможет разгрузить сразу несколько улиц, не говоря уже об удобстве жителей добираться из дома в другие районы города и возвращаться восвояси. До сих пор они довольствовались автобусами.