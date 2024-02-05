Свердловская область вошла в топ-5 по турпотоку в горный Сочи





– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе МТС. «Равномерное покрытие и высокие скорости в горном кластере достигаются за счёт одновременной работы четырех частотных диапазонов. Агрегация этих частот на большинстве смартфонов позволяет ускорить передачу данных и оставаться на связи даже на удаленных трассах. Также для бесшовного покрытия компания использует сочетание outdoor-базовых станций и большого количества indoor-объектов. Практически во всех отелях, а также развлекательных центрах, спортивных комплексах в Сочи компания развернула антенные системы внутри зданий для наилучшего приема»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловская область попала в топ-5 по доле туристических поездок в горный кластер Сочи среди российских регионов.По данным МТС Travel, в 2023 году в Сочи чаще всего приезжали туристы из Москвы и Московской области – порядка 30% от всего турпотока, из Петербурга – 7%, Ростовской области – 5% – и Свердловской области – 4%. Также в десятку вошли Челябинская область и Пермский край, а также Татарстан, Башкортостан, Новосибирская область.Средняя продолжительность отдыха в Сочи – восемь дней. Как правило, отдохнуть на горнолыжный курорт приезжают женщины в возрасте 35-44 лет. По замечаниям аналитиков, мужчины этой же возрастной категории реже отдают предпочтение отпуску в горах. Также, по их данным, каждый третий путешественник посещает Черноморское побережье.Отмечается, что для комфорта абонентов МТС в Сочи обновили инфраструктуру связи на территории всего горного кластера, благодаря чему скорость мобильного интернета на курортах Газпром, Красная поляна и Роза Хутор ощутимо выросла. В разгар зимнего сезона и максимальной туристической нагрузки на сеть мобильный интернет 4G МТС разгоняется до 305 Мб/сек – на данный момент это самая высокое значение на горнолыжных курортах региона. Это подтверждается ризалитами независимого исследования ИАА TelecomDaily.