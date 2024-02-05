Свердловская область стала лидером по количеству фишинговых атак на Урале

«Основной массив фишинговых сообщений адресован платежеспособной аудитории, которая тем не менее может быть уязвима, так как злоумышленники применяют социальную инженерию, пользуются невнимательностью пользователей при совершении транзакций и проверке онлайн-ресурсов, моральное давление или апеллируют к экономической повестке», – объяснила старший эксперт по защите бренда Angara Security Виктория Варламова.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловская область стала лидером в УрФО по количеству фишинговых атак – интернет-мошенничеств, когда злоумышленники используют различные уловки, чтобы выманить личную информацию, будь то пароль от электронной почты или данные к банковской карте.На втором месте после Свердловской по количеству мошенничеств в сети оказались Тюменская и Челябинская области.По данным аналитиков Angara Security, чаще всего люди сталкиваются с «зеркалами» сайтов и сообщениями в телеграм-каналах от имени сервисов для бронирования отелей, билетов, программ лояльности и маркетплейсов. Доля таких уловок составила более 50% от всех выявленных фишинговых атак. Ещё более 28% пришлось на «предложения» частным инвесторам, малому и среднему бизнесу, и примерно 12% – на «заработок» на криптовалюте.Отмечается, что на Уральский федеральный округ в минувшем году пришлось 22% киберпреступлений в сфере инвестиций.В 2023 году пик киберпреступлений пришёлся на периоды планирования отпусков новогодних, майских и летних отпусков, детского отдыха, дни массовых распродаж и гендерные праздники.Как правило, интернет-аферисты заманивают доверчивых пользователей такими сообщениями, как «распродажа билетов», «скидка 70%», «промокод на 5000 рублей», которые нередко используют реальные компании для привлечения клиентов. Злоумышленники также не брезгают использовать имена известных брендов авиакомпаний «Победа», «Аэрофлот» и сервиса «Яндекс.Путешествия».Инвесторам кибермошенники предлагают вкладываться в недвижимость, криптовалюту или купить курсы, на которых зачастую обещают обучить зарабатывать на крипте. Часто аферисты стараются завлечь такими фразами, как «заработок сейчас», «путь к успеху», «финансовая независимость», «умные инвестиции», «крипто ферма», «крипто бабос». Пик подобных афер пришёлся на последний квартал 2023 года. Эксперты Angara Security связывают этот всплеск с уходом из России криптовалютной биржи Binance и продажей бизнеса локальной компании.Специалисты рекомендуют интернет-пользователям не доверять сообщениям от «компаний» с предложением оплатить услуги по номеру карты или номеру телефона. Также они призывают проверять ссылки от «брендов» через специализированные сервисы.