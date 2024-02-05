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Свердловская область стала лидером по количеству фишинговых атак на Урале

14.54 Вторник, 13 февраля 2024
Фото: Вечерние ведомости
Свердловская область стала лидером в УрФО по количеству фишинговых атак – интернет-мошенничеств, когда злоумышленники используют различные уловки, чтобы выманить личную информацию, будь то пароль от электронной почты или данные к банковской карте.

На втором месте после Свердловской по количеству мошенничеств в сети оказались Тюменская и Челябинская области.

По данным аналитиков Angara Security, чаще всего люди сталкиваются с «зеркалами» сайтов и сообщениями в телеграм-каналах от имени сервисов для бронирования отелей, билетов, программ лояльности и маркетплейсов. Доля таких уловок составила более 50% от всех выявленных фишинговых атак. Ещё более 28% пришлось на «предложения» частным инвесторам, малому и среднему бизнесу, и примерно 12% – на «заработок» на криптовалюте.

Отмечается, что на Уральский федеральный округ в минувшем году пришлось 22% киберпреступлений в сфере инвестиций.

В 2023 году пик киберпреступлений пришёлся на периоды планирования отпусков новогодних, майских и летних отпусков, детского отдыха, дни массовых распродаж и гендерные праздники.

Как правило, интернет-аферисты заманивают доверчивых пользователей такими сообщениями, как «распродажа билетов», «скидка 70%», «промокод на 5000 рублей», которые нередко используют реальные компании для привлечения клиентов. Злоумышленники также не брезгают использовать имена известных брендов авиакомпаний «Победа», «Аэрофлот» и сервиса «Яндекс.Путешествия».

Инвесторам кибермошенники предлагают вкладываться в недвижимость, криптовалюту или купить курсы, на которых зачастую обещают обучить зарабатывать на крипте. Часто аферисты стараются завлечь такими фразами, как «заработок сейчас», «путь к успеху», «финансовая независимость», «умные инвестиции», «крипто ферма», «крипто бабос». Пик подобных афер пришёлся на последний квартал 2023 года. Эксперты Angara Security связывают этот всплеск с уходом из России криптовалютной биржи Binance и продажей бизнеса локальной компании.

«Основной массив фишинговых сообщений адресован платежеспособной аудитории, которая тем не менее может быть уязвима, так как злоумышленники применяют социальную инженерию, пользуются невнимательностью пользователей при совершении транзакций и проверке онлайн-ресурсов, моральное давление или апеллируют к экономической повестке», – объяснила старший эксперт по защите бренда Angara Security Виктория Варламова.


Специалисты рекомендуют интернет-пользователям не доверять сообщениям от «компаний» с предложением оплатить услуги по номеру карты или номеру телефона. Также они призывают проверять ссылки от «брендов» через специализированные сервисы.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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