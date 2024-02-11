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На Урале на треть сократился объём незаконной рубки леса

12.04 Вторник, 13 февраля 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На Урал за год на треть сократился объём незаконной рубки леса. Наиболее позитивную динамику в департаменте лесного хозяйства по УФО отмечают в Свердловской и Тюменской областях.

По подсчетам ведомства, в минувшем 2023 году объём незаконных рубок составил 42 953 кубометра, а ущерб – 705 миллионов 754 тысячи рублей. При нелегально вырубленных в 2022 году 62 772 кубометров древесины на 948 миллионов 457 тысяч рублей. Причинённый лесам вред оказался ниже более чем на 240 миллионов рублей.

По словам начальника уральского департамента лесного хозяйства Олега Сандакова, это рекорд за последние семь лет. Он также отметил, что незаконную рубку помогли снизить снимки со спутников.

«Кстати, в этом году впервые все леса Свердловской области будут обследоваться с помощью космоснимков»,

– почеркнул Олег Сандаков.


В Свердловской области в 2023 году объем нелегальной заготовки составил 26 531 кубометр с ущербом в 471 миллион 712 тысяч рублей. В 2022 году было вырублено 41 312 кубометров на 640 миллионов 41 тысячу рублей.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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