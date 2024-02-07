Травмированного собаками и морозом кота пытаются спасти в Екатеринбурге

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Благотворительный фонд «Клякса».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Страшно представить, что пережил новый опекаемый екатеринбургского приюта для больных и травмированных животных «Клякса». Из-за своих злоключений невезучий кот может остаться без всех четырёх лап.Николай — как зовут теперь совсем ещё недавно безымянного кота — стал жертвой нападения собак. Случайные прохожие бедолагу отбили, но псы всё же успели изрядно его потрепать. А когда кот оказался в клинике ветеринарного доктора Тебенькова, выяснилось, что его успел «покусать» враг не менее страшный для бродячих котов, чем собаки. По всей видимости, недавние рекордные холода котик пережил на улице. И без последствий для здоровья это не обошлось. У него обморожены все четыре лапы. Степень обморожения и срок получения термической травмы таковы, что промёрзшая плоть теперь отваливается от кота. Есть риск, что он останется совсем без лап.Новые опекуны Николая — приют «Клякса» — да и доктор Тебеньков не из тех, кто отказывает даже самым тяжёлым пациентам в шансе на выживание. Обмороженного и искусанного кота теперь готовят операции, заранее зная, что после неё потребуются ещё месяцы лечения и ухода за животным.Финансово помочь в оплате операции, лечения и кормления Николая можно по следующим реквизитам: