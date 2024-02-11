Незаконную рубку в свердловских лесах начали отслеживать из космоса





– рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. «Выезд специалистов на место подтвердил нарушение законодательства, сейчас действиям арендатора лесного участка дается правовая оценка»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За свердловскими лесами начали следить из космоса. Специалисты Рослесинфорга начали использовать искусственный интеллект и снимки из космоса, чтобы выявлять в регионе незаконную рубку деревьев.Как сообщили в департаменте информационной политики региона, один такой случай незаконной рубки уже удалось зафиксировать. Специалисты заметили, что на территории Верх-Нейвинского участкового лесничества вырублен лес в месте, на рубку в котором разрешения не давалось.Отказываться от традиционного способа проверять лес при этом не будут. Ожидается, что в 2024 году инспекторы лесничеств проведут около 18 тысяч патрулирований лесов и пройдут по более чем 2,2 тысячи маршрутам.