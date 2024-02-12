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Жительница Екатеринбурга обнаружила таракана в готовой еде из торговой сети
Фото: предоставлено читателем «Вечерних ведомостей»
Жительница Екатеринбурга обнаружила таракана (или очень похожее на него насекомое) в готовой еде из магазина.
Также, по ее словам, в еде была «какая-то личинка».
Женщина рассказала, что ее муж купил в магазине популярной федеральной торговой сети готовое к употреблению «Мясо по-французски с печеным картофелем». Сегодня они открыли упаковку, разогрели содержимое и обнаружили в нем насекомое.
«Сначала мне показалось, что это какая-то приправа, но потом я четко увидела, что это насекомое. То есть внутри контейнера было само мясо вроде котлеты, картофель и оно. Сделала макроснимок на телефон и увидела эти мохнатые… Не могу говорить слово это. Мохнатые лапки. Еще там было что-то похожее на личинку насекомого. Дочка, которая успела попробовать часть гарнира, заплакала», — рассказала женщина, обратившаяся в нашу редакцию (фото и чек о покупке есть в распоряжении «Вечерних ведомостей»).
По словам читательницы, больше всего она переживает из-за того, что вместе с насекомым в готовую еду могли попасть какие-то химические вещества, применяемые для дезинсекции.
Добавим, что, судя по чеку, семья купила две порции готового «Мяса по-французски». Одно из них было приобретено за полную цену — 154 рубля, другая порция по какой-то причине продавалась со скидкой — за 145 рублей.
На упаковке товара на обратной стороне уточняется, что это «изделие кулинарное мясосодержащее мелкокусковое».
По словам женщины, она направила жалобу в Роспотребнадзор. Редакция также отправила запросы в региональное управление Роспотребнадзора и руководству торговой сети.
Также, по ее словам, в еде была «какая-то личинка».
Женщина рассказала, что ее муж купил в магазине популярной федеральной торговой сети готовое к употреблению «Мясо по-французски с печеным картофелем». Сегодня они открыли упаковку, разогрели содержимое и обнаружили в нем насекомое.
«Сначала мне показалось, что это какая-то приправа, но потом я четко увидела, что это насекомое. То есть внутри контейнера было само мясо вроде котлеты, картофель и оно. Сделала макроснимок на телефон и увидела эти мохнатые… Не могу говорить слово это. Мохнатые лапки. Еще там было что-то похожее на личинку насекомого. Дочка, которая успела попробовать часть гарнира, заплакала», — рассказала женщина, обратившаяся в нашу редакцию (фото и чек о покупке есть в распоряжении «Вечерних ведомостей»).
По словам читательницы, больше всего она переживает из-за того, что вместе с насекомым в готовую еду могли попасть какие-то химические вещества, применяемые для дезинсекции.
Добавим, что, судя по чеку, семья купила две порции готового «Мяса по-французски». Одно из них было приобретено за полную цену — 154 рубля, другая порция по какой-то причине продавалась со скидкой — за 145 рублей.
На упаковке товара на обратной стороне уточняется, что это «изделие кулинарное мясосодержащее мелкокусковое».
По словам женщины, она направила жалобу в Роспотребнадзор. Редакция также отправила запросы в региональное управление Роспотребнадзора и руководству торговой сети.
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