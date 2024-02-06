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Суд обязал первоуральского общественника удалить информацию о причастности к коррупции сотрудника ГИБДД
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Первоуральский городской суд обязал общественника Максима Ездакова удалить информацию о причастности сотрудника ГИБДД к коррупционной схеме при строительстве местной трассы.
Заседание состоялось по иску старшего госинспектора дорожного надзора отделения Госавтоинспекции ОВД Ревды лейтенанта полиции Павла Ягудина.
По данным начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, суд решил, что опубликованная общественником информация порочит честь, достоинство и деловую репутацию сотрудника ГИБДД, и обязал Максима Ездакова «опровергнуть размещенную им информацию путем удаления из сети Интернет». Также с общественника взыскали компенсацию морального вреда и расходы по оплате государственной пошлины в размере 93 тысяч рублей.
Вступило ли решение суда в законную силу к настоящему моменту не уточняется.
Заседание состоялось по иску старшего госинспектора дорожного надзора отделения Госавтоинспекции ОВД Ревды лейтенанта полиции Павла Ягудина.
«Ответчик опубликовал сведения в интернете, не соответствующие действительности»,
– сообщили в полиции.
По данным начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, суд решил, что опубликованная общественником информация порочит честь, достоинство и деловую репутацию сотрудника ГИБДД, и обязал Максима Ездакова «опровергнуть размещенную им информацию путем удаления из сети Интернет». Также с общественника взыскали компенсацию морального вреда и расходы по оплате государственной пошлины в размере 93 тысяч рублей.
Вступило ли решение суда в законную силу к настоящему моменту не уточняется.
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