Суд обязал первоуральского общественника удалить информацию о причастности к коррупции сотрудника ГИБДД





сообщили в полиции. «Ответчик опубликовал сведения в интернете, не соответствующие действительности»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Первоуральский городской суд обязал общественника Максима Ездакова удалить информацию о причастности сотрудника ГИБДД к коррупционной схеме при строительстве местной трассы.Заседание состоялось по иску старшего госинспектора дорожного надзора отделения Госавтоинспекции ОВД Ревды лейтенанта полиции Павла Ягудина.По данным начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, суд решил, что опубликованная общественником информация порочит честь, достоинство и деловую репутацию сотрудника ГИБДД, и обязал Максима Ездакова «опровергнуть размещенную им информацию путем удаления из сети Интернет». Также с общественника взыскали компенсацию морального вреда и расходы по оплате государственной пошлины в размере 93 тысяч рублей.Вступило ли решение суда в законную силу к настоящему моменту не уточняется.