В Камышлове местная жительница поехала на заправку подшофе





– рассказали в УГИБДД по Свердловской области. «Проверка автоледи на трезвость показала наличие 0,785 мл/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, женщина пьяна. В отношении гражданки составлен административный материал по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В минувшие выходные в Камышлове сотрудники ГИБДД остановили Toyota Corolla, за рулём которой сидела местная жительница с явными признаками опьянения. Кроме этого, у дамы не было прав на вождение.Водительница призналась, что распивала дома спиртные напитки, после чего поехала на заправку. При этом рядом с ней сидел её супруг, владелец машины. В отношении него госавтоинспекторы также составили протокол, но уже по части 2 статьи 12.8 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.Теперь женщине грозит крупный штраф либо арест до 15 суток, а мужчине – штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. Автомобиль задержали и поместили на штрафстоянку.