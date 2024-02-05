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Синоптики предупредили о тридцатиградусных морозах в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают жителей Свердловской области о сильном похолодании. Ночью температура воздуха может опуститься до -28°C и до -32°C на крайнем севере региона.
Сегодня, 12 февраля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах на дорогах гололедица в виде снежного наката. Днём -15…-10°C, на крайнем севере до -18°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Днём -12…-10°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 13 февраля, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ночью -18…-13°C, на севере -27…-22°C, днём -12…-7°C, на севере -15,-20°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, снег. Ночью -15…-13°C, днём -10…-8°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 14 февраля, в области облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -28…-23°C, на крайнем севере до -32°C. Днём -22…-17°C, на крайнем севере до -27°C. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -25…-23°C, днём -22…-20°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 12 февраля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах на дорогах гололедица в виде снежного наката. Днём -15…-10°C, на крайнем севере до -18°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Днём -12…-10°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 13 февраля, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ночью -18…-13°C, на севере -27…-22°C, днём -12…-7°C, на севере -15,-20°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, снег. Ночью -15…-13°C, днём -10…-8°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 14 февраля, в области облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -28…-23°C, на крайнем севере до -32°C. Днём -22…-17°C, на крайнем севере до -27°C. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -25…-23°C, днём -22…-20°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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Синоптики предупредили о снегопадах и гололедице в Свердловской области 8 и 9 февраля
07 февраля 2024
07 февраля 2024