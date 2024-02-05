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Синоптики предупредили о тридцатиградусных морозах в Свердловской области

09.57 Понедельник, 12 февраля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают жителей Свердловской области о сильном похолодании. Ночью температура воздуха может опуститься до -28°C и до -32°C на крайнем севере региона.

Сегодня, 12 февраля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах на дорогах гололедица в виде снежного наката. Днём -15…-10°C, на крайнем севере до -18°C. Ветер 4-9 м/сек.

В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Днём -12…-10°C. Ветер 4-9 м/сек.

Во вторник, 13 февраля, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ночью -18…-13°C, на севере -27…-22°C, днём -12…-7°C, на севере -15,-20°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.

В столице Урала облачно с прояснениями, снег. Ночью -15…-13°C, днём -10…-8°C. Ветер 4-9 м/сек.

В среду, 14 февраля, в области облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -28…-23°C, на крайнем севере до -32°C. Днём -22…-17°C, на крайнем севере до -27°C. Ветер 4-9 м/сек.

В уральской столице облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -25…-23°C, днём -22…-20°C. Ветер 4-9 м/сек.

Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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06:25 Тюменский волонтёр обратился к уральским промышленникам за помощью в покупке спасительного лекарства для своего сына
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15:54 Следственный отдел Нижнего Тагила проводит проверку сообщения СМИ о нападении стаи собак на девочку
15:42 В Свердловской области за вчерашние сутки более 60 водителей были отстранены от вождения
14:46 Екатеринбуржцы должны более 32 миллионов по административным штрафам
14:09 Задержанного за возложение цветов к памятнику «Чёрный тюльпан» в Екатеринбурге арестовали на 8 суток
13:15 Сотрудники МЧС и ГИБДД проверили доступность проезда спецтехники к многоквартирным домам
12:07 В Свердловской области проводится обследование леса с помощью космической съемки
10:46 Девочка чуть не стала жертвой стаи диких псов в Нижнем Тагиле
10:26 В Екатеринбурге планируют открыть новую станцию метро на Эльмаше
17:26 Появились подробности пожара под Богдановичем, в котором погиб трехлетний мальчик
17:06 В Екатеринбурге составили протоколы на трех задержанных за возложение цветов у «Черного тюльпана»
16:37 В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле заменят более 265 лифтов
16:31 СК возбудил уголовное дело из-за смерти трехлетнего ребенка при пожаре в Свердловской области
15:43 Бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий прокомментировал скандал со служебной машиной
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