В Свердловской области за вчерашние сутки более 60 водителей были отстранены от вождения

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области ГАИ проводит проверки автомобилистов на трезвость. За два дня из дорожного процесса исключены более 60 водителей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.Также ГИБДД сообщает, что:- 21 водитель находился в состоянии алкогольного опьянения- 6 водителей отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования- 3 управляли в пьяном виде повторно- 24 человека были без прав- 7 водителей управляли автомобилем, хотя были лишены такого права.ГАИ призывает очевидцев пьяного вождения сообщать об этом по телефону 02 или 102.