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В Свердловской области за вчерашние сутки более 60 водителей были отстранены от вождения
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области ГАИ проводит проверки автомобилистов на трезвость. За два дня из дорожного процесса исключены более 60 водителей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.
Также ГИБДД сообщает, что:
- 21 водитель находился в состоянии алкогольного опьянения
- 6 водителей отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования
- 3 управляли в пьяном виде повторно
- 24 человека были без прав
- 7 водителей управляли автомобилем, хотя были лишены такого права.
ГАИ призывает очевидцев пьяного вождения сообщать об этом по телефону 02 или 102.
Также ГИБДД сообщает, что:
- 21 водитель находился в состоянии алкогольного опьянения
- 6 водителей отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования
- 3 управляли в пьяном виде повторно
- 24 человека были без прав
- 7 водителей управляли автомобилем, хотя были лишены такого права.
ГАИ призывает очевидцев пьяного вождения сообщать об этом по телефону 02 или 102.
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