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Сотрудники МЧС и ГИБДД проверили доступность проезда спецтехники к многоквартирным домам
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В одном из дворов Первоуральска сотрудники МЧС и ГИБДД в рамках профилактической акции «Двор» проверили доступность проезда спецтехники к многоэтажкам. Об этом сообщает МЧС области.
При попытке пожарной машины заехать в один из дворов, водитель столкнулся с препятствием – все внутридомовые проезды были плотно заставлены легковыми автомобилями. Из-за габаритов пожарной машины в некоторых местах она не смогла приблизиться к многоквартирным зданиям. Водителю пришлось маневрировать, чтобы въехать во двор, не задевая припаркованные автомобили. Эту задачу усложнили гололед на дорогах.
В ходе рейда сотрудники ГИБДД провели разъяснительную беседу с автовладельцами. На граждан, нарушивших вышеперечисленные правила, составлены административные протоколы.
При попытке пожарной машины заехать в один из дворов, водитель столкнулся с препятствием – все внутридомовые проезды были плотно заставлены легковыми автомобилями. Из-за габаритов пожарной машины в некоторых местах она не смогла приблизиться к многоквартирным зданиям. Водителю пришлось маневрировать, чтобы въехать во двор, не задевая припаркованные автомобили. Эту задачу усложнили гололед на дорогах.
В ходе рейда сотрудники ГИБДД провели разъяснительную беседу с автовладельцами. На граждан, нарушивших вышеперечисленные правила, составлены административные протоколы.
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