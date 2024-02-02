Сотрудники МЧС и ГИБДД проверили доступность проезда спецтехники к многоквартирным домам

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В одном из дворов Первоуральска сотрудники МЧС и ГИБДД в рамках профилактической акции «Двор» проверили доступность проезда спецтехники к многоэтажкам. Об этом сообщает МЧС области.При попытке пожарной машины заехать в один из дворов, водитель столкнулся с препятствием – все внутридомовые проезды были плотно заставлены легковыми автомобилями. Из-за габаритов пожарной машины в некоторых местах она не смогла приблизиться к многоквартирным зданиям. Водителю пришлось маневрировать, чтобы въехать во двор, не задевая припаркованные автомобили. Эту задачу усложнили гололед на дорогах.В ходе рейда сотрудники ГИБДД провели разъяснительную беседу с автовладельцами. На граждан, нарушивших вышеперечисленные правила, составлены административные протоколы.