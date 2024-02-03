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В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле заменят более 265 лифтов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле заменят более 265 лифтов. На это была выделена субсидия в размере 325,7 миллиона рублей. Об этом сообщает информационный портал региона.
В рамках программы «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области» Екатеринбург получит 291,4 миллиона рублей, Нижний Тагил — 34,36 миллиона рублей.
«Всего на замену лифтов с истекшим сроком эксплуатации в бюджете региона в этом году предусмотрено 450 миллионов рублей. В настоящее время проводится дополнительный отбор заявок от муниципальных образований на участие в программе. Впервые в регионе будет применена практика заключения договора на условиях рассрочки платежа», — сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
В рамках программы «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области» Екатеринбург получит 291,4 миллиона рублей, Нижний Тагил — 34,36 миллиона рублей.
«Всего на замену лифтов с истекшим сроком эксплуатации в бюджете региона в этом году предусмотрено 450 миллионов рублей. В настоящее время проводится дополнительный отбор заявок от муниципальных образований на участие в программе. Впервые в регионе будет применена практика заключения договора на условиях рассрочки платежа», — сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
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