Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле заменят более 265 лифтов. На это была выделена субсидия в размере 325,7 миллиона рублей. Об этом сообщает информационный портал региона.В рамках программы «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области» Екатеринбург получит 291,4 миллиона рублей, Нижний Тагил — 34,36 миллиона рублей.«Всего на замену лифтов с истекшим сроком эксплуатации в бюджете региона в этом году предусмотрено 450 миллионов рублей. В настоящее время проводится дополнительный отбор заявок от муниципальных образований на участие в программе. Впервые в регионе будет применена практика заключения договора на условиях рассрочки платежа», — сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.