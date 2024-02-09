В Нижнем Тагиле крупнейшее мебельное предприятие собирается привлечь еще больше осужденных к работе

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Начальник ГУФСИН по Свердловской области встретился с генеральным директором крупнейшего мебельного предприятия региона для обсуждения вопроса о расширении сети исправительных центров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.На встрече были рассмотрены перспективы развития сети исправительных центров в регионе и создания дополнительных рабочих мест для трудоустройства осужденных к принудительным работам на предприятии с целью решить проблему кадрового дефицита.Предприятие начало сотрудничать с ФСИН с открытием УФИЦ при ИК-6 для женщин в конце 2020 года. В настоящее время осужденные трудоустроены на предприятии прессовщиками изделий, кладовщиками, водителями погрузчика, подсобными рабочими и уборщиками помещений. Из заработной платы осужденных выплачиваются средства в доход государства. В прошлом году осужденные из исправительных центров выплатили более 14,7 миллионов рублей.В Свердловской области действует 10 исправительных центров, где могут находиться 1160 осужденных. В текущем году планируется создать еще не менее 500 рабочих мест в подобных центрах.