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В Нижнем Тагиле крупнейшее мебельное предприятие собирается привлечь еще больше осужденных к работе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Начальник ГУФСИН по Свердловской области встретился с генеральным директором крупнейшего мебельного предприятия региона для обсуждения вопроса о расширении сети исправительных центров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
На встрече были рассмотрены перспективы развития сети исправительных центров в регионе и создания дополнительных рабочих мест для трудоустройства осужденных к принудительным работам на предприятии с целью решить проблему кадрового дефицита.
Предприятие начало сотрудничать с ФСИН с открытием УФИЦ при ИК-6 для женщин в конце 2020 года. В настоящее время осужденные трудоустроены на предприятии прессовщиками изделий, кладовщиками, водителями погрузчика, подсобными рабочими и уборщиками помещений. Из заработной платы осужденных выплачиваются средства в доход государства. В прошлом году осужденные из исправительных центров выплатили более 14,7 миллионов рублей.
В Свердловской области действует 10 исправительных центров, где могут находиться 1160 осужденных. В текущем году планируется создать еще не менее 500 рабочих мест в подобных центрах.
На встрече были рассмотрены перспективы развития сети исправительных центров в регионе и создания дополнительных рабочих мест для трудоустройства осужденных к принудительным работам на предприятии с целью решить проблему кадрового дефицита.
Предприятие начало сотрудничать с ФСИН с открытием УФИЦ при ИК-6 для женщин в конце 2020 года. В настоящее время осужденные трудоустроены на предприятии прессовщиками изделий, кладовщиками, водителями погрузчика, подсобными рабочими и уборщиками помещений. Из заработной платы осужденных выплачиваются средства в доход государства. В прошлом году осужденные из исправительных центров выплатили более 14,7 миллионов рублей.
В Свердловской области действует 10 исправительных центров, где могут находиться 1160 осужденных. В текущем году планируется создать еще не менее 500 рабочих мест в подобных центрах.
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