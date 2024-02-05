Обильные снегопады лишат мэра Екатеринбурга ночного сна

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Мэр Екатеринбурга, тюменец Алексей Орлов пообещал даже по ночам проверять улицы города на предмет их заснеженности. Соответствующее заявление он сделал во время сегодняшнего заседания штаба по уборке города.«Я со следующей недели начинаю объезды по ДЭУ, в том числе ночные. Посмотрю, как ставятся задачи, сколько техники выйдет из имеющейся. Надо расставлять приоритеты и реагировать на погодную ситуацию — когда активно надо ночью работать, либо наоборот днем, потому что самый сильный снегопад, и необходимо патрульное прометание», — приводит мэрские слова пресс-служба администрации города.Разумеется, мэр лишится ночного сна (и, видимо, будет отсыпаться днём) не от хорошей жизни. До этого его довела изменчивая уральская погода, которая нежданно-негаданно в очередной раз посреди зимы завалила Екатеринбург снегом. Из-за такого природного коварства дороги уральской столицы в который уже раз становятся непроезжими, а тротуары — непроходимыми. А это, в свою очередь, вызывает страшное недовольство у горожан, хоть обладающих личным автотранспортом, хоть «безлошадных». Так, после вчерашнего снегопада в Екатеринбурге образовывались жуткие пробки, общественный транспорт ходить начал не совсем по расписанию, метро до позднего вечера стало напоминать московское (к сожалению, всего лишь многолюдностью в вагонах, а не своей разветвлённостью). Соцсети же опять начали наполняться фотографиями с дворовых территорий: жители разных районов разве что конкурс не устроили на самую высокую снежную гору, образовавшуюся не детской площадке, или на самое «кашеобразное» месиво под ногами.Впрочем, пока мэр готовится ночами не спать в порыве спасти неродной город от снега, а екатеринбуржцы недобрым словом поминают и его, и дорожные службы, и «дворника Петю», что не проторил тропинку от подъезда к выходу со двора, нашлись и такие горожане, которые сложившейся ситуации порадовались. И даже получили выгоду. На некоторых остановках общественного транспорта можно было увидеть этих предприимчивых граждан, которые с готовностью распахивали дверцы своих легковушек, предлагая потенциальным пассажирам набиться в машину под завязку и вскладчину, «почти даром» доехать куда надо.