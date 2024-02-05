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Почему астрология и алхимия не считаются науками объяснят в Ельцин Центре
Фото: Вечерние Ведомости
В день, когда Солнце будет находиться в знаке Рыб, а точнее — 20 февраля 2024 года в медиазале Ельцин Центра будут много говорить об астрологии и алхимии. А точнее — о том, почему человечество отказалось считать их науками.
Лекция под названием «От магистральных к маргинальным: как астрология и алхимия стали псевдонауками» продолжит цикл «Лженаука: бороться или смириться?», начатый в Ельцин Центре ранее. Прочтёт её кандидат философских наук Сергей Пахомов. Он напомнит слушателям, что астрология — учение о влиянии небесных тел на земные события и личную жизнь людей — существует уже как минимум три тысячи лет, а алхимия — учение о превращении низших веществ в высшие — появилась около двух тысячелетий назад. Из лекции можно будет также узнать о том периоде, когда люди относились к этим двум предметам с тем же доверием, как сейчас — к астрономии и химии. Лектор расскажет, как две лженауки постепенно дали рождение другим, куда более подлинным и весомым наукам.
Цикл лекций «Лженаука: бороться или смириться?» посвящен обсуждению псевдонаучных доктрин и учений. Известные ученые, научные журналисты и популяризаторы науки в его рамках рассказывают о том, как отличить научное знание от ненаучного, почему люди до сих пор верят в средневековые представления о мире и как политика может негативно влиять на научное знание.
К слову, «кандидат философских наук» — не единственный «титул» Сергея Пахомова. Лектор февральской лекции цикла (на которую имеет смысл зарегистрироваться заранее) ещё и доцент Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена и Русской христианской гуманитарной академии, председатель научной Ассоциации исследователей эзотеризма и мистицизма.
Лекция под названием «От магистральных к маргинальным: как астрология и алхимия стали псевдонауками» продолжит цикл «Лженаука: бороться или смириться?», начатый в Ельцин Центре ранее. Прочтёт её кандидат философских наук Сергей Пахомов. Он напомнит слушателям, что астрология — учение о влиянии небесных тел на земные события и личную жизнь людей — существует уже как минимум три тысячи лет, а алхимия — учение о превращении низших веществ в высшие — появилась около двух тысячелетий назад. Из лекции можно будет также узнать о том периоде, когда люди относились к этим двум предметам с тем же доверием, как сейчас — к астрономии и химии. Лектор расскажет, как две лженауки постепенно дали рождение другим, куда более подлинным и весомым наукам.
Цикл лекций «Лженаука: бороться или смириться?» посвящен обсуждению псевдонаучных доктрин и учений. Известные ученые, научные журналисты и популяризаторы науки в его рамках рассказывают о том, как отличить научное знание от ненаучного, почему люди до сих пор верят в средневековые представления о мире и как политика может негативно влиять на научное знание.
К слову, «кандидат философских наук» — не единственный «титул» Сергея Пахомова. Лектор февральской лекции цикла (на которую имеет смысл зарегистрироваться заранее) ещё и доцент Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена и Русской христианской гуманитарной академии, председатель научной Ассоциации исследователей эзотеризма и мистицизма.
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