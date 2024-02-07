Возрастное ограничение 18+

В мэрии Екатеринбурга хотят поднять аренду для владельцев киосков

15.32 Пятница, 9 февраля 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В мэрии Екатеринбурга предложили изменить положение о нестационарной торговле, чтобы увеличить арендную плату для владельцев киосков.

Об этом во время брифинга заявил начальник департамента потребительского рынка и услуг Максим Чаплыгин. По его словам, некоторые стационарные объекты вносят слишком маленькую плату за размещение, ниже рыночной. В связи с этим предлагается ввести дополнительный коэффициент, который будет рассчитываться исходя из того, где он киоск будет установлен. Если эту инициативу примут, изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года, пишет информационное агентство URA.ru.

Сообщается, что изменения коснутся только новых киосков. Остальные продолжат работать на старых условиях, прописанных в заключённых договорах.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Екатеринбурге до октября закроют движение по улице Гоголя
07 февраля 2024
Солидный юбилей отметила Свердловская прокуратура
05 февраля 2024
Екатеринбургским коммунальщикам поручили быстрее убирать снег
05 февраля 2024
Депутат ЕГД раскритиковал идею провести «Весёлые старты» для муниципальных дум и чиновников
01 февраля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В круге втором. Громкое дело об убийстве в Екатеринбурге будут рассматривать с новой коллегией присяжных

Хроника запутанного дела с элементами комедии, драмы, детектива и мистического триллера
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:57 Почему астрология и алхимия не считаются науками объяснят в Ельцин Центре
17:29 Синоптики предупредили о похолодании до -26°C в Свердловской области
17:04 Два детсада и школу хотят построить в Железнодорожном районе Екатеринбурга
16:40 Крупную сумму перевела лжесиловикам свердловский педагог под угрозой возбуждения дела о госизмене
16:01 В Екатеринбурге районным администрациям и городским службам поручили подготовиться к паводкам
15:32 В мэрии Екатеринбурга хотят поднять аренду для владельцев киосков
14:59 В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры работникам муниципального предприятия выплатили зарплату
14:23 Смертельная авария с участием трёх автомобилей произошла в Ивдельском районе
14:19 Не явившегося в суд свидетеля по делу об убийстве 23-летней давности доставят принудительно
13:45 В свердловское селе Бродово в обрушившимся доме погиб пенсионер
12:36 На свердловских трассах хотят разместить QR-коды с ссылкой на телеграм-каналы
12:13 В ГИБДД Екатеринбурга предупредили о массовых проверках в выходные
11:47 Екатеринбургские медики спасли серьёзно пострадавшую в ДТП женщину
11:07 Четыре килограмма ресничек не пропустили кольцовские таможенники
10:44 Екатеринбуржцы стали чаще покупать игровые консоли и игры к ним
10:06 С кактусом, сыром, горохом и метадоном задержали пассажира в екатеринбургском метро
09:36 Такси и «Гелендваген» встретились в лобовом столкновении в Екатеринбурге
21:00 «Провинциальные танцы» устраивают вечера современной хореографии
20:38 Пожилой детоубийца из Туринской Слободы предстанет перед судом
19:51 Полмиллиона рублей получит травмированный деревом екатеринбуржец
19:06 Вагон сошёл с рельс на станции Екатеринбург-Пассажирский
18:53 В Екатеринбурге четыре автобуса задержали из-за нарушений правил эксплуатации
18:20 Вечерний фестиваль света пройдёт в Харитоновском парке
17:36 В Верхней Пышме в продуктовом магазине покупательнице на голову упала плитка
17:15 В Свердловской области вырос интерес к приёмному родительству
16:25 Суд отменил назначенный бывшему екатеринбургскому священнику штраф по статье о дискредитации
Все новости Свердловской области
16:53 В СПЧ Башкирии создали рабочую группу по защите прав участников митингов
15:25 В московском аэропорту задержана девушка, «пощекотавшая» монумент «Родина-мать»
13:42 ФАС возбудила дело в отношении АО «Альфа-Банк» из-за рекламы об отмене комиссии
13:08 В Грузии неизвестный открыл стрельбу на рынке, погибли четыре человека
12:58 Алиев набрал больше 92% голосов на выборах президента Азербайджана
12:29 Минпромторг дополнил перечень товаров для параллельного импорта
11:49 В Краснодарском крае ночью горел нефтеперерабатывающий завод
11:31 Более чем в половине регионов России выявили случаи кори
17:11 Аналитики назвали лидера в сфере цифровой безопасности среди российских экосистем и операторов связи
18:25 В Генпрокуратуре раскритиковали органы власти за недостаточную защиту населения от ЧС
16:40 В Стамбуле у здания суда произошла стрельба, пострадали пять человек
16:03 Посольство: Иран готов поставлять в Россию яйца
15:27 СК: в Стерлитамаке мужчина попытался похитить маленькую девочку во дворе
14:54 Фермеры в Болгарии объявили бессрочные акции протеста и заблокировали трассы
13:38 Минздрав разрешил продавать без рецепта некоторые средства экстренной контрацепции
12:04 Суд в Москве заочно арестовал Бориса Акунина*
19:04 В Сенегале произошли столкновения полиции с демонстрантами на акции против переноса выборов
16:58 В Италии протестующие фермеры колонной выдвинулись в сторону Рима
15:51 Токаев отправил правительство Казахстана в отставку
15:17 МВД обязало участковых проводить профилактическую работу с «дискредитаторами» армии
15:13 ВТБ Лизинг предлагает автомобили с субсидией по программе льготного лизинга Минпромторга России
13:17 Прокуратура: в Хабаровске самолет вернулся в аэропорт из-за треснувшего лобового стекла
12:13 В Красноярском крае директор предприятия, по вине которого погибли 20 человек, получил 4 года колонии
10:48 МЧС: обломки потерпевшего крушение вертолета Ми-8 обнаружены в Онежском озере
19:02 В 2023 году в России было выдано рекордное число ипотек
18:36 В России впервые пройдёт олимпиада по промышленному программированию для школьников
Все новости России и мира
18:57 Почему астрология и алхимия не считаются науками объяснят в Ельцин Центре
17:29 Синоптики предупредили о похолодании до -26°C в Свердловской области
17:04 Два детсада и школу хотят построить в Железнодорожном районе Екатеринбурга
16:40 Крупную сумму перевела лжесиловикам свердловский педагог под угрозой возбуждения дела о госизмене
16:27 Границы горы Крестовой и горы Ладейной внесены в Единый реестр недвижимости
16:10 Ученые ПНИПУ разрабатывают новые лекарства с помощью ультразвука и лейкоцитов человека
16:01 В Екатеринбурге районным администрациям и городским службам поручили подготовиться к паводкам
15:32 В мэрии Екатеринбурга хотят поднять аренду для владельцев киосков
14:59 В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры работникам муниципального предприятия выплатили зарплату
14:23 Смертельная авария с участием трёх автомобилей произошла в Ивдельском районе
14:19 Не явившегося в суд свидетеля по делу об убийстве 23-летней давности доставят принудительно
13:45 В свердловское селе Бродово в обрушившимся доме погиб пенсионер
12:36 На свердловских трассах хотят разместить QR-коды с ссылкой на телеграм-каналы
12:13 В ГИБДД Екатеринбурга предупредили о массовых проверках в выходные
11:47 Екатеринбургские медики спасли серьёзно пострадавшую в ДТП женщину
11:07 Четыре килограмма ресничек не пропустили кольцовские таможенники
10:44 Екатеринбуржцы стали чаще покупать игровые консоли и игры к ним
10:36 Соликамец лишился недвижимости из-за полумиллионного долга по алиментам
10:06 С кактусом, сыром, горохом и метадоном задержали пассажира в екатеринбургском метро
09:36 Такси и «Гелендваген» встретились в лобовом столкновении в Екатеринбурге
21:00 «Провинциальные танцы» устраивают вечера современной хореографии
20:38 Пожилой детоубийца из Туринской Слободы предстанет перед судом
19:51 Полмиллиона рублей получит травмированный деревом екатеринбуржец
19:06 Вагон сошёл с рельс на станции Екатеринбург-Пассажирский
18:53 В Екатеринбурге четыре автобуса задержали из-за нарушений правил эксплуатации
18:25 «Уралкалий» выделил средства на медицинское оборудование для больницы Соликамска
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK