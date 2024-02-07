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В мэрии Екатеринбурга хотят поднять аренду для владельцев киосков
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В мэрии Екатеринбурга предложили изменить положение о нестационарной торговле, чтобы увеличить арендную плату для владельцев киосков.
Об этом во время брифинга заявил начальник департамента потребительского рынка и услуг Максим Чаплыгин. По его словам, некоторые стационарные объекты вносят слишком маленькую плату за размещение, ниже рыночной. В связи с этим предлагается ввести дополнительный коэффициент, который будет рассчитываться исходя из того, где он киоск будет установлен. Если эту инициативу примут, изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года, пишет информационное агентство URA.ru.
Сообщается, что изменения коснутся только новых киосков. Остальные продолжат работать на старых условиях, прописанных в заключённых договорах.
Об этом во время брифинга заявил начальник департамента потребительского рынка и услуг Максим Чаплыгин. По его словам, некоторые стационарные объекты вносят слишком маленькую плату за размещение, ниже рыночной. В связи с этим предлагается ввести дополнительный коэффициент, который будет рассчитываться исходя из того, где он киоск будет установлен. Если эту инициативу примут, изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года, пишет информационное агентство URA.ru.
Сообщается, что изменения коснутся только новых киосков. Остальные продолжат работать на старых условиях, прописанных в заключённых договорах.
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