В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры работникам муниципального предприятия выплатили зарплату





– рассказали в ведомстве. «В целях восстановления прав работников на оплату труда прокуратура руководителю муниципального предприятия внесла представление об устранении нарушений закона. Также в отношении исполняющего обязанности генерального директора предприятия возбудила административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ – невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, – по результатам рассмотрения которого указанное должностное лицо оштрафовано на 10 тысяч рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры сотрудникам ЕМУП «Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие Екатеринбурга» выплатили задолженность по зарплате в размере свыше 2,3 миллиона рублей.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, было установлено, что на предприятии не выплачивали зарплату за ноябрь 2023 года 68 сотрудникам.Помимо положенной зарплаты сотрудникам выплатили компенсацию за несвоевременное ее перечисление, общая сумма которой составила 16 тысяч рублей.