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На свердловских трассах хотят разместить QR-коды с ссылкой на телеграм-каналы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области на федеральных трассах хотят установить таблички с QR-кодами, отсылающими на телеграм-каналы, которые будут информировать о дорожной ситуации.
Об данной инициативе рассказал глава «Уралуправтодора» Андрей Жуков на совещании дорожников и ГИБДД, пишет E1.ru. Предполагается, что это поможет водителям избегать неприятных ситуаций на дороге и экономить время, когда приходится искать пути объезда.
На данный момент такой QR-код есть только на Пермском тракте.
Об данной инициативе рассказал глава «Уралуправтодора» Андрей Жуков на совещании дорожников и ГИБДД, пишет E1.ru. Предполагается, что это поможет водителям избегать неприятных ситуаций на дороге и экономить время, когда приходится искать пути объезда.
На данный момент такой QR-код есть только на Пермском тракте.
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