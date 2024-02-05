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В ГИБДД Екатеринбурга предупредили о массовых проверках в выходные
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Сотрудники екатеринбургской ГИБДД предупредили о массовых проверках, которые они запланировали на грядущие выходные. Госавтоинспекторы уже сегодня начнут выходить на улицы города, чтобы искать нарушителей ПДД.
Цель рейда – выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе связанных с управлением в состоянии опьянения и без прав. Также дорожные инспектора будут обращать внимание на транспорт, который выезжает на встречную полосу, – санкция за это нарушение предусматривает штраф в размере 5 000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.
Цель рейда – выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе связанных с управлением в состоянии опьянения и без прав. Также дорожные инспектора будут обращать внимание на транспорт, который выезжает на встречную полосу, – санкция за это нарушение предусматривает штраф в размере 5 000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.
«Повторное совершение такого административного правонарушения – влечёт лишение права управления транспортными средствами на срок один год»,
– почеркнули в пресс-группе ГИБДД.
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