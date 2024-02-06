Екатеринбургские медики спасли серьёзно пострадавшую в ДТП женщину





– рассказал врач травматолог-ортопед ГБ №36 Павел Аносов. «Было принято решение о проведении экстренной операции: мы внешними аппаратами зафиксировали все выявленные переломы, выполнили дренирование плевральных полостей. Такая методика минимизирует развитие серьёзных посттравматических осложнений»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Врачи екатеринбургской Городской больницы №36 «Травматологическая» спасли 39-летнюю женщину, серьёзно пострадавшую в ДТП. За её жизнь более двух недель боролась целая команда врачей.Женщина поступила в больницу с сотрясением головного мозга, множественными переломами рёбер с повреждением лёгких и переломами ног и рук. Ситуация осложнялась тем, что пациентка потеряла очень много крови и была в состоянии тяжёлого шока.В реанимационном отделении пациентка провела десять суток. И только после того, как медикам удалось стабилизировать её состояние, хирурги провели ей плановую операцию, в ходе которой заменили аппараты внешней фиксации на погружные металлофиксаторы. Бедренные кости зафиксировали штифтами, кости голени – пластинами, а в кости правой кисти установили спицы. Операция длилась почти пять часов.После этого врачи стали готовить женщину к реабилитации. С ней начал проводить занятия методист по лечебной физкультуре. В общей сложности она провела в больнице полтора месяца. В настоящий момент пациентка находится дома, где проходит её восстановление.