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Четыре килограмма ресничек не пропустили кольцовские таможенники
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
В Екатеринбурге кто-то останется без ресничек. Кольцовские таможенники остановили в «зелёном» коридоре пассажирку с четырьмя килограммам ресниц для наращивания, прилетевшую в уральскую столицу из Гоа.
Также у неё при себе, помимо ресничек, были щетки, патчи и клей. Работникам таможенной службы девушка призналась, что везла всё это своей подруге, у которой свой бизнес в сфере красоты.
Ресницы у пассажирки забрали, и возбудили в отношении неё дело об административном правонарушении.
После административного расследования и вынесения решения она сможет забрать товары и продекларировать их в соответствии с действующим законодательством, подчеркнули в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Также у неё при себе, помимо ресничек, были щетки, патчи и клей. Работникам таможенной службы девушка призналась, что везла всё это своей подруге, у которой свой бизнес в сфере красоты.
«Очевидно, что это коммерческая партия. Об этом говорит и количество, и характер товаров. Такие партии необходимо декларировать и предоставлять документы, подтверждающие безопасность продукции»,
– рассказал начальник таможенного пассажирского Кольцово Сергей Боровик.
Ресницы у пассажирки забрали, и возбудили в отношении неё дело об административном правонарушении.
После административного расследования и вынесения решения она сможет забрать товары и продекларировать их в соответствии с действующим законодательством, подчеркнули в пресс-службе Уральского таможенного управления.
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