Четыре килограмма ресничек не пропустили кольцовские таможенники





– рассказал начальник таможенного пассажирского Кольцово Сергей Боровик. «Очевидно, что это коммерческая партия. Об этом говорит и количество, и характер товаров. Такие партии необходимо декларировать и предоставлять документы, подтверждающие безопасность продукции»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге кто-то останется без ресничек. Кольцовские таможенники остановили в «зелёном» коридоре пассажирку с четырьмя килограммам ресниц для наращивания, прилетевшую в уральскую столицу из Гоа.Также у неё при себе, помимо ресничек, были щетки, патчи и клей. Работникам таможенной службы девушка призналась, что везла всё это своей подруге, у которой свой бизнес в сфере красоты.Ресницы у пассажирки забрали, и возбудили в отношении неё дело об административном правонарушении.После административного расследования и вынесения решения она сможет забрать товары и продекларировать их в соответствии с действующим законодательством, подчеркнули в пресс-службе Уральского таможенного управления.