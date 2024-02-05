Полмиллиона рублей получит травмированный деревом екатеринбуржец

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Как правило, «волшебники», превращающие в Екатеринбурге роскошные деревья в высокие пеньки свои «чудеса» объясняют просто; «Пилим, чтобы гнилая ветка ни на кого не упала». Но летом прошлого года случилось прямо противоположное: «пильщики» уронили на человека аж целое дерево!Инцидент произошёл 21 июля 2023 года в жилом микрорайоне Эльмаш Орджоникидзевского административного района Екатеринбурга. Работники компании ООО «Новатех» валили деревья на улице Красных Командиров. И одно из деревьев свалили на прохожего, не убедившись, что своими действиями создают опасность для окружающих.Придавленный деревом 45-летний мужчина получил травмы, которые врачи определили как «средней тяжести». Пострадавший на долгие месяцы потерял возможность работать и нормально существовать. Это и сумела доказать прокуратура Орджоникидзевского района, защищавшая интересы гражданина в Кировском районном суде, где проходило рассмотрение иска с требованием компенсации. Суд учёл и моральные страдания потерпевшего, и то обстоятельство, что он — единственный кормилец для жены и дочки — оказался нетрудоспособен, и удовлетворил исковые требования прокуратуры. «Новатех» по решению суда должен выплатить истцу 500 тысяч рублей в качестве компенсации. Правда, в законную силу решение суда ещё не вступило и компания вправе обжаловать его.К слову, в некоторых эльмашевских двориках, да и в других частях города опять наблюдается «кронирование» деревьев (что противоречит рекомендациям подобные работы производить ранней весной либо поздней осенью). Так что, горожанам стоит осторожней ходить возле таких мест, чтобы тоже не оказаться ненароком под сваленным деревом или спиленной веткой.