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Суд отменил назначенный бывшему екатеринбургскому священнику штраф по статье о дискредитации
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд отменил назначенный бывшему екатеринбургскому священнику штраф по статье о дискредитации использования российской армии. Поводом стали три публикации во «ВКонтакте» в начале 2023 года.
В ноябре 2023 года на бывшего священника и настоятеля екатеринбургского храма Иннокентия Московского, а ныне руководителя юридической компании «Земля, экология и право» Владимира Зайцева составили протокол по статье о дискредитации использования российской армии (статья 20.3.3 КоАП). В декабре его дело передали в Ленинский суд Екатеринбурга, где его должен был рассмотреть судья Владимир Ушаков, но он от этого отказался, усмотрев нарушение территориальной подсудности.
После этого материал передали в Верх-Исетский суд. Там судья Ольга Трапезникова признала Зайцева виновным и назначила ему штраф на стандартную для этой статьи в Верх-Исетском суде сумму – 45 тысяч рублей.
Сегодня Свердловский областной суд после рассмотрения апелляционной жалобы Зайцева постановил решение Верх-Исетского суда отменить и дело по статье о дискредитации использования российской армии в отношении экс-священника прекратить. Об этом Зайцев рассказал «Вечерним ведомостям», уточнив, что основанием для прекращения дела стали многочисленные процессуальные нарушения при составлении протокола полицией и рассмотрении дела в суде первой инстанции.
В пресс-службе Свердловского областного суда сообщили, что в ходе проверки материалов дела было установлено, что суд первой инстанции допустил нарушение в назначении Зайцеву наказания за пределами установленного срока давности, который истёк накануне.
В ноябре 2023 года на бывшего священника и настоятеля екатеринбургского храма Иннокентия Московского, а ныне руководителя юридической компании «Земля, экология и право» Владимира Зайцева составили протокол по статье о дискредитации использования российской армии (статья 20.3.3 КоАП). В декабре его дело передали в Ленинский суд Екатеринбурга, где его должен был рассмотреть судья Владимир Ушаков, но он от этого отказался, усмотрев нарушение территориальной подсудности.
После этого материал передали в Верх-Исетский суд. Там судья Ольга Трапезникова признала Зайцева виновным и назначила ему штраф на стандартную для этой статьи в Верх-Исетском суде сумму – 45 тысяч рублей.
Сегодня Свердловский областной суд после рассмотрения апелляционной жалобы Зайцева постановил решение Верх-Исетского суда отменить и дело по статье о дискредитации использования российской армии в отношении экс-священника прекратить. Об этом Зайцев рассказал «Вечерним ведомостям», уточнив, что основанием для прекращения дела стали многочисленные процессуальные нарушения при составлении протокола полицией и рассмотрении дела в суде первой инстанции.
В пресс-службе Свердловского областного суда сообщили, что в ходе проверки материалов дела было установлено, что суд первой инстанции допустил нарушение в назначении Зайцеву наказания за пределами установленного срока давности, который истёк накануне.
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