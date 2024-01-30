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В Екатеринбурге на Химмаше хотят построить новый детский садик
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге для детей жителей Химмаша хотят возвести новый детский садик. Ожидается, что он появится в границах улиц Химмашевская – Славянская – Дагестанская, где также планируется строительство многоквартирных домов.
Известно, что новый детский сад рассчитан на 250 детей.
«Проект строительства планируется реализовывать в четыре этапа до 2035 года. При этом детский сад предполагается построить в первую очередь. Затем будут возведены многоэтажные жилые дома и обустроены наземные парковки в зоне транспортной инфраструктуры»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии.
Известно, что новый детский сад рассчитан на 250 детей.
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