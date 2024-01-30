В Екатеринбурге на Химмаше хотят построить новый детский садик





– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии. «Проект строительства планируется реализовывать в четыре этапа до 2035 года. При этом детский сад предполагается построить в первую очередь. Затем будут возведены многоэтажные жилые дома и обустроены наземные парковки в зоне транспортной инфраструктуры»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге для детей жителей Химмаша хотят возвести новый детский садик. Ожидается, что он появится в границах улиц Химмашевская – Славянская – Дагестанская, где также планируется строительство многоквартирных домов.Известно, что новый детский сад рассчитан на 250 детей.