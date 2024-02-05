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Улетевших отдыхать на Гоа екатеринбуржцев оставили без багажа
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбуржцы, которые улетели отдыхать в Индию на Гоа, остались без багажа. Вещи пассажиров пообещали вернуть следующим рейсом, который будет через три дня. Ситуацией заинтересовалась транспортная прокуратура.
Как рассказала одна из туристок порталу «Е1», у её мамы в багаже были скандинавские палки, без которых она с трудом ходит, а у кого-то из пассажиров, с её слов, там был инсулин. В авиакомпании судна объяснили, что часть багажа сняли с рейса из-за сильного ветра, и извинились».
В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили о начале проверки.
Как рассказала одна из туристок порталу «Е1», у её мамы в багаже были скандинавские палки, без которых она с трудом ходит, а у кого-то из пассажиров, с её слов, там был инсулин. В авиакомпании судна объяснили, что часть багажа сняли с рейса из-за сильного ветра, и извинились».
«В связи с сильным встречным ветром по маршруту полета воздушного судна для рейса SU632 Екатеринбург – Гоа от 6 февраля было вынуждено установлено ограничение по коммерческой загрузке багажа. Часть багажа будет отправлена другим ближайшим рейсом и далее доставлена пассажирам по указанным адресам. Авиакомпания приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства»,
– привели слова представители авиакомпании в телеграм-канале издания.
В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили о начале проверки.
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