Улетевших отдыхать на Гоа екатеринбуржцев оставили без багажа

привели слова представители авиакомпании в телеграм-канале издания.

«В связи с сильным встречным ветром по маршруту полета воздушного судна для рейса SU632 Екатеринбург – Гоа от 6 февраля было вынуждено установлено ограничение по коммерческой загрузке багажа. Часть багажа будет отправлена другим ближайшим рейсом и далее доставлена пассажирам по указанным адресам. Авиакомпания приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства»,