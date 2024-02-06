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Глава СК заинтересовался аварийным домом на Челюскинцев в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава следственного комитета заинтересовался домом на Челюскинцев, 3«А» в Екатеринбурге, один из жильцов которого уверен, что их дом признали аварийным незаконно. По его мнению, это было сделано для того, чтобы квартиры можно было выкупить по цене ниже рыночной.
Как рассказал этот собственник сообществу «Инцидент Екатеринбург», в 2019 году в их доме был проведен капительный ремонт, а в сентябре 2023 года дом признали аварийным. После этого, с его слов, с жильцами связался представитель одного из девелоперов, работающих в уральской столице, который предлагал за квартиру такую цену, за которую люди могли бы купить квартиру только в отдалённом районе города в плохом состоянии, чем они бы только ухудшили свои жилищные условия.
По словам мужчины, в уже выкупленных квартирах спилили двери, окна и батареи, благодаря чему попасть в них теперь может кто угодно. Также в доме больше нет воды и отопления. Он уверен, что застройщик сделал это специально, чтобы они согласились на продажу жилья по низкой цене.
Представители застройщика, комментируя ситуацию, заявили, что физический износ здания составлял 69% и что капитальный ремонт, на который ссылаются жильцы, проводился только в отношении фасадов, а не конструктива здания и его инженерно-технического обеспечения. Другими словами, ремонт ситуацию не изменил. Выкупную стоимость в компании объяснили заключением, как утверждается, независимого эксперта, который также опирается на цены на рынке жилья.
Они также заявили, что они предлагали собственнику объекты аналогичной площади в проектах «Шишимская горка», «Южные кварталы», «Депо», в Академическом, но получили отказ. В компании подчеркивают, что они никогда не станут намеренно создавать плохие условия, так как это порочило бы их репутацию.
Тем временем председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ситуации с аварийным домом на Челюскинцев.
Ранее свердловский СК возбудил уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Как рассказал этот собственник сообществу «Инцидент Екатеринбург», в 2019 году в их доме был проведен капительный ремонт, а в сентябре 2023 года дом признали аварийным. После этого, с его слов, с жильцами связался представитель одного из девелоперов, работающих в уральской столице, который предлагал за квартиру такую цену, за которую люди могли бы купить квартиру только в отдалённом районе города в плохом состоянии, чем они бы только ухудшили свои жилищные условия.
По словам мужчины, в уже выкупленных квартирах спилили двери, окна и батареи, благодаря чему попасть в них теперь может кто угодно. Также в доме больше нет воды и отопления. Он уверен, что застройщик сделал это специально, чтобы они согласились на продажу жилья по низкой цене.
Представители застройщика, комментируя ситуацию, заявили, что физический износ здания составлял 69% и что капитальный ремонт, на который ссылаются жильцы, проводился только в отношении фасадов, а не конструктива здания и его инженерно-технического обеспечения. Другими словами, ремонт ситуацию не изменил. Выкупную стоимость в компании объяснили заключением, как утверждается, независимого эксперта, который также опирается на цены на рынке жилья.
«Наше предложение для всех собственников предполагало премию к рынку. В итоге 10 из 12 квартир мы приобрели без каких-либо конфликтов. По ещё одному объекту сделка находится в стадии оформления. Низкими выплаты посчитал только один собственник. Он полагает, что квадратный метр жилья в аварийном доме должен стоить 250 тысяч рублей. Это в два раза выше рынка. Квартиру он сдаёт в аренду, сам в ней не живёт»,
– утверждают представители застройщика.
Они также заявили, что они предлагали собственнику объекты аналогичной площади в проектах «Шишимская горка», «Южные кварталы», «Депо», в Академическом, но получили отказ. В компании подчеркивают, что они никогда не станут намеренно создавать плохие условия, так как это порочило бы их репутацию.
Тем временем председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ситуации с аварийным домом на Челюскинцев.
«Глава ведомства поручил исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области доклад о ходе расследования уголовного дела»,
– говорится в сообщении Следкома.
Ранее свердловский СК возбудил уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
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