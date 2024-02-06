Глава СК заинтересовался аварийным домом на Челюскинцев в Екатеринбурге

– утверждают представители застройщика.

«Наше предложение для всех собственников предполагало премию к рынку. В итоге 10 из 12 квартир мы приобрели без каких-либо конфликтов. По ещё одному объекту сделка находится в стадии оформления. Низкими выплаты посчитал только один собственник. Он полагает, что квадратный метр жилья в аварийном доме должен стоить 250 тысяч рублей. Это в два раза выше рынка. Квартиру он сдаёт в аренду, сам в ней не живёт»,